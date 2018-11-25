В Москве эвакуировали Рижский вокзал

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Из здания столичного вокзала пришлось вывести около двух тысяч человек.
Эвакуацию провели после анонимного звонка о "минировании". Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах Москвы.
К счастью, угроза не подтвердилась. Специалисты уже проверили Рижский вокзал и не обнаружили опасных предметов.
Повреждения якобы получил украинский буксир