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В Москве эвакуировали Рижский вокзал

Поступило сообщение об угрозе взрыва

Из здания столичного вокзала пришлось вывести около двух тысяч человек.

Эвакуацию провели после анонимного звонка о "минировании". Об этом РИА Новости сообщил источник  в экстренных службах Москвы.

К счастью, угроза не подтвердилась. Специалисты уже проверили Рижский вокзал и не обнаружили опасных предметов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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