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В Петербурге загорелся магазин

Остров затянули клубы дыма

Пожар начался на Большом проспекте Петроградской стороны, передает Telegram-канал Mash. Горит, по предварительным данным, магазин BOSCO.

Очевидцам удалось снять видео. По кадрам видно, что возгорание довольное серьезное – из помещения вырываются пламя и густой дым.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

По последним данным, площадь возгорания достигла 400 кв. метров. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, огонь в трехэтажном торгово-офисном здании пытаются локализовать 140 спасателей и 39 единиц техники. Спецслужбы эвакуировали из помещений 200 человек. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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