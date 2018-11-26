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Московский автосервис эвакуировали из-за ЧП

Рядом со зданием произошла утечка газа

Во время земляных работ разгерметизировалась пластиковая труба газопровода недалеко от центра столицы. Из-за прорыва бригада "Мосгаза" вывела людей с опасной территории.

В здании, находящемся на Мукомольном проезде, располагается сразу два автосервиса: "Тави-М" и "Панелькин", сотрудников которых и эвакуировали.

Как передает телеканал "360", в целях безопасности спасатели отправили в безопасную зону 50 человек из соседней музыкальной школы, еще 10 – из бытовочного городка.

Утечка газа произошла в 30 м от жилых домов и в 50 м от железной дороги. Сейчас специалисты выкапывают трубу, чтобы устранить повреждение. 

Полина ИВАНОВА
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