Московский автосервис эвакуировали из-за ЧП

Рядом со зданием произошла утечка газа

Во время земляных работ разгерметизировалась пластиковая труба газопровода недалеко от центра столицы. Из-за прорыва бригада "Мосгаза" вывела людей с опасной территории.

В здании, находящемся на Мукомольном проезде, располагается сразу два автосервиса: "Тави-М" и "Панелькин", сотрудников которых и эвакуировали.

Как передает телеканал "360", в целях безопасности спасатели отправили в безопасную зону 50 человек из соседней музыкальной школы, еще 10 – из бытовочного городка.

Утечка газа произошла в 30 м от жилых домов и в 50 м от железной дороги. Сейчас специалисты выкапывают трубу, чтобы устранить повреждение.