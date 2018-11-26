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На Урале жестоко расправились с матерью и сыном

Обычное застолье закончилось кровавой трагедией

Сорокапятилетняя жительница села Бродокалмак пригласила в гости старого знакомого, но в какой-то момент они поссорились, 31-летний мужчина в порыве гнева схватил нож и зарезал собутыльницу. После этого он убил ее 14-летнего сына.

Вероятно, уралец напал на подростка, чтобы избавиться от свидетеля первого преступления. Пресс-служба местного СК сообщила, что сотрудники правоохранительных органов вскоре обнаружили убийцу и арестовали его.

Как передает агентство "ФедералПресс", полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователям предстоит провести необходимые судебные экспертизы. 

Полина ИВАНОВА
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