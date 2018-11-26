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В Истре поймали опасного грабителя

К счастью, злоумышленник не успел никому навредить

Мужчина ворвался с ножом в руке в продуктовый магазин, находящийся в поселке Красный подмосковной Истры. Угрожая продавщице, он забрал все деньги из кассы.

Об ограблении сообщила пресс-служба областного главка МВД. Полицейские вычислили вора с помощью камер наблюдения. Им оказался 36-летний местный житель, который уже не раз был судим.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", разбойника, который потратил все средства на алкоголь и еду, задержали в его собственном доме. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Полина ИВАНОВА
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