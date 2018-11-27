В Петербурге произошла авария со стрельбой

О случившемся сообщают очевидцы

После ДТП один из его участников выстрелил другому в висок из травматического пистолета. В результате 30-летний мужчина попал в больницу. Сейчас он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "РЕН ТВ".

Официального подтверждения этой информации пока нет.