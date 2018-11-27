В Петербурге произошла авария со стрельбой

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После ДТП один из его участников выстрелил другому в висок из травматического пистолета. В результате 30-летний мужчина попал в больницу. Сейчас он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "РЕН ТВ".
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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