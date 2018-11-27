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Под "мостом глупости" застряла юбилейная "Газель"

Еще один водитель повредил крышу своей машины

В Санкт-Петербурге на Софийской улице под мостом №1, на котором написано, что "Газель" не проедет", произошло новое ДТП. 160-й грузовик не смог преодолеть преграду во вторник, 27 ноября.

О том, что еще один водитель понадеялся на удачу и на то, что его автомобиль окажется невысоким для моста, сообщили очевидцы аварии в соцсети "ВКонтакте" в сообществе Spb_Today.

Как напоминает агентство FlashNord, мост №1 через левый приток реки Кузьминки местные жители прозвали "мостом глупости" из-за того, что уже несколько лет под ним безуспешно пытаются проехать "Газели". Высота его составляет 2,7 м, что слишком низко для таких автомобилей. 

Полина ИВАНОВА
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