Нижегородские школьники жестоко избили мужчину

Пострадавший скончался в реанимации

Жителя города Выкса до смерти забили 14-летние подростки. Двое молодых людей припрятали у 59-летнего мужчины радиаторы, которые хотели сдать на цветмет.

Однако, когда пришли за "добычей", ее в квартире "сторожа" не оказалось. Школьники набросились на мужчину. От побоев он скончался в больнице, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Злоумышленники задержаны и помещены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Местные жители рассказали, что они частенько отбирали у жертвы деньги, уточняет "ФедералПресс".

Известно, что 18-летний товарищ умершего устроил самосуд над подростками. Он также был задержан.