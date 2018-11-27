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Нижегородские школьники жестоко избили мужчину

Пострадавший скончался в реанимации

Жителя города Выкса до смерти забили 14-летние подростки. Двое молодых людей припрятали у 59-летнего мужчины радиаторы, которые хотели сдать на цветмет. 

Однако, когда пришли за "добычей", ее в квартире "сторожа" не оказалось. Школьники набросились на мужчину. От побоев он скончался в больнице, сообщается на сайте СУ СК России по региону. 

Злоумышленники задержаны и помещены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Местные жители рассказали, что они частенько отбирали у жертвы деньги, уточняет "ФедералПресс".

Известно, что 18-летний товарищ умершего устроил самосуд над подростками. Он также был задержан. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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