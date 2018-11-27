В Санкт-Петербурге горит ледокол "Виктор Черномырдин"

Есть пострадавшие

ЧП случилось на строящемся объекте. Горит дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин". Сооружение размещено на территории АО "Адмиралтейские верфи" в Северной столице, информируют экстренные службы.

"По предварительной информации, горят две палубы строящегося ледокола", – передает ТАСС.

Сообщается о двух пострадавших. Это мужчины, которые в момент возгорания были на палубе, уточняет "РЕН ТВ". Они обратились за медпомощью.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. На борьбу с огнем направлены 75 человек и 15 единиц техники. Ожидается подмога.

Причина возгорания выясняется.