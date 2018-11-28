В Китае взорвался химзавод

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На севере Китая в городе Чжанцзякоу взлетел на воздух химический завод.
На предприятии произошло несколько взрывов, погибли 22 человека, столько же получили травмы, сообщает телеграм-канал Life Shot.
По информации "МК" взрыв произошел из-за пожара в грузовом автомобиле, перевозившем химикаты.
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