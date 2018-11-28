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В Москве идет массовая эвакуация

Фото: vk.com
Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Столичные экстренные службы получают предупреждения о взрывных устройствах в почти десятке моллов.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, "заминированными" оказались "Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звездочка", "Атриум" и "Гагаринский".

Сейчас посетителей ТЦ спешно выводят на улицу. В общей сложности спасатели уже эвакуировали около 4 тысяч человек.

По словам источника РИА "Новости" в экстренных службах города, МЧС также вывели посетителей торговых центров "Электроника на Пресне" и "Хорошо", а также Киевского вокзала.

По информации радиостанции "Говорит Москва", Киевский вокзал все-таки работает в штатном режиме, и никакой эвакуации не было. В то же время на Казанском и Ярославском воказалах проходят учения по пожарной охране зданий. 

Появилась любопытная информация об анонимах, распространяющих грозные сообщения. Источник telegram-канала "Караульный" в Следственном комитете РФ рассказал, что звонки поступают из-за рубежа. На это отчетливо указывают "ряд технических данных". Кроме того, в ведомстве напомнили о прошлой серии анонимных звонков, которые поступали с Украины.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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