В доме во Владимирской области взорвался газ

Есть пострадавшие

ЧП случилось в поселке Барсово Киржачского района. В результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме пострадали три человека, они в больнице. Еще один из жильцов может быть под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Михаила Горина.

Здание, где взорвался газ, находится на территории военного городка.







