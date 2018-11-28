В доме во Владимирской области взорвался газ

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ЧП случилось в поселке Барсово Киржачского района. В результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме пострадали три человека, они в больнице. Еще один из жильцов может быть под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Михаила Горина.
Здание, где взорвался газ, находится на территории военного городка.
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