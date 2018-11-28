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В доме во Владимирской области взорвался газ

Есть пострадавшие

ЧП случилось в поселке Барсово Киржачского района. В результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме пострадали три человека, они в больнице. Еще один из жильцов может быть под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Михаила Горина.

Здание, где взорвался газ, находится на территории военного городка.



Кристина ЧЕРНИКОВА
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