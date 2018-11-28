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В Ненецком автономном округе произошла авиакатастрофа

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку

Погиб один человек, пятеро пострадали. Авиакатастрофа произошла в Ненецком автономном округе. Вертолет поднялся с аэродрома "Пижма". На борту находилось шесть человек.

На взлете вертолет совершил жесткую посадку из-за обледенения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерскую службу региона.

"Погибший является командиром воздушного судна", – сообщили агентству в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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