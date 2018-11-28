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В Таиланде арестовали отдыхавшего россиянина

Мужчину отвезли в полицейское управление Бангкока

Нашего соотечественника задержали в международном аэропорту Пхукета. Сейчас 33-летний Антон Богданов находится в компании правоохранителей по борьбе с преступностью. 

Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, подчеркнув, что россиянина схватили по запросу США.

"Россиянин был задержан по прибытии в аэропорт острова Пхукет, куда он приехал отдыхать с женой. Богданову разрешили уведомить посольство, и он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США", – цитируют Пронина РИА "Новости".

Дипломат отметил, что намерен навестить задержанного. Известно, что в диппредставительство поступили копии соответствующих документов, где сказано, что экстрадиции запросили Соединенные Штаты. При этом причина не уточняется. 



Оксана ПОДТУРКИНА
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