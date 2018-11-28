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В Москве ищут вооруженного преступника

Есть раненый

В больницу обратился мужчина, которого ударили ножом.

Сейчас преступника ищут правоохранители. Известно, что ЧП случилось в Центральном административном округе Москвы. Введен план "Перехват", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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