Нибиру
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В больницу обратился мужчина, которого ударили ножом.
Сейчас преступника ищут правоохранители. Известно, что ЧП случилось в Центральном административном округе Москвы. Введен план "Перехват", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
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