Он жестоко избил младенца и его мать

Во время ссоры с женой 25-летний дебошир поднял руку и на четверых детей. Самый маленький, семи месяцев от роду, умер от побоев. О трагедии в Корткеросском районе Коми сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"По данным следствия, в июне при распитии спиртного между супругами возникла ссора. В ходе конфликта 25-летний мужчина избил 34-летнюю жену и четверых своих детей, в том числе семимесячного сына. От полученной травмы головы младенец скончался на месте происшествия. Женщина и дети 2011, 2013 и 2014 годов рождения получили травмы различной степени тяжести", – сказано в релизе.

Мужчину заключили под стражу, он частично сознался, уточняет FlashNord.

Как выяснило следствие, глава неблагополучного семейства, которое состояло на профилактическом учете, ранее был судим.