Нибиру
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
Во время ссоры с женой 25-летний дебошир поднял руку и на четверых детей. Самый маленький, семи месяцев от роду, умер от побоев. О трагедии в Корткеросском районе Коми сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
"По данным следствия, в июне при распитии спиртного между супругами возникла ссора. В ходе конфликта 25-летний мужчина избил 34-летнюю жену и четверых своих детей, в том числе семимесячного сына. От полученной травмы головы младенец скончался на месте происшествия. Женщина и дети 2011, 2013 и 2014 годов рождения получили травмы различной степени тяжести", – сказано в релизе.
Мужчину заключили под стражу, он частично сознался, уточняет FlashNord.
Как выяснило следствие, глава неблагополучного семейства, которое состояло на профилактическом учете, ранее был судим.
Лидеры ЕС выступили против давления на Россию новыми санкциями после конфликта в Керченском проливе
Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах