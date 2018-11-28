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В Москве похитили ребенка

Злоумышленник увез малыша на машине в неизвестном направлении

Очевидцы рассказали, что в районе Ясенево, на юго-западе столицы, некий мужчина украл ребенка и посадил его в свой автомобиль Dodge Caravan. Детали происшествия уточняются.

Правоохранительные органы начали проверку инцидента о похищении несовершеннолетнего в Москве. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ". 

Полина ИВАНОВА
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