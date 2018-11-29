В США умер за решеткой объявлявший голодовку россиянин

Мужчина скончался незадолго до своей депортации

В американской тюрьме настигла смерть гражданина РФ, которого власти собирались выслать из страны обратно на родину из-за нарушения миграционного закона.



Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

"В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М.Д. Амара. По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в г. Такома, штата Вашингтон", – цитирует сообщение ТАСС.

Издание The Washington Post отмечало, что Амар протестовал против решения суда о высылке и даже объявлял голодовку, которая началась в августе этого года. Правда, в октябре он ее прекратил. Россиянина должны были депортировать в ноябре.