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В США умер за решеткой объявлявший голодовку россиянин

Мужчина скончался незадолго до своей депортации

В американской тюрьме настигла смерть гражданина РФ, которого власти собирались выслать из страны обратно на родину из-за нарушения миграционного закона.

Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

"В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М.Д. Амара. По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в г. Такома, штата Вашингтон", – цитирует сообщение ТАСС.

Издание The Washington Post отмечало, что Амар протестовал против решения суда о высылке и даже объявлял голодовку, которая началась в августе этого года. Правда, в октябре он ее прекратил. Россиянина должны были депортировать в ноябре. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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