Нибиру
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
В американской тюрьме настигла смерть гражданина РФ,
которого власти собирались выслать из страны обратно на родину из-за нарушения
миграционного закона.
Об этом сообщили в посольстве РФ в США.
"В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М.Д. Амара. По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в г. Такома, штата Вашингтон", – цитирует сообщение ТАСС.
Издание The Washington Post отмечало, что Амар протестовал против решения суда о высылке и даже объявлял голодовку, которая началась в августе этого года. Правда, в октябре он ее прекратил. Россиянина должны были депортировать в ноябре.
Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам
Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах