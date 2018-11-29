Самолет Трампа попал в аварию

ЧП произошло на земле

В нью-йоркском аэропорту La Guardia выполнявший маневр самолет врезался в припаркованный "Боинг 757" президента Дональда Трампа.

По сообщению Тhe New York Times, в инциденте никто не пострадал. Происшествие случилось утром 28 ноября. Американский президент приобрел этот самолет у покойного соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена в 2011 г. за $100 млн, напоминает телеканал "360".

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В управлении воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси подтвердили, что "Боинг 757" принадлежит Трампу, отмечает телеканал "Царьград".

Стоит отметить, что был поврежден не "борт номер 1" ВВС США, на котором глава государства совершает официальные визиты, а собственный джет Трампа, уточняет "ФедералПресс".

