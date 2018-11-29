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В Италии задержан взявший в заложники 20 человек

Хулигана передали врачам-психиатрам

Полиция освободила людей, которых захватил злоумышленник в центре занятости в итальянском городе Фьюджи.

По информации Sputnik News, захватчиком оказался 28-летний мужчина, имевший проблемы с психикой. Он не был вооружен. Сейчас его отправили в психиатрическую больницу.


Валентина МАЙОРОВА
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