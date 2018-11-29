В Италии задержан взявший в заложники 20 человек

Нибиру
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Полиция освободила людей, которых захватил злоумышленник в центре занятости в итальянском городе Фьюджи.
По информации Sputnik News, захватчиком оказался 28-летний мужчина, имевший проблемы с психикой. Он не был вооружен. Сейчас его отправили в психиатрическую больницу.
#Fiuggi, prende in ostaggio 20 #studenti: arrestato 28enne https://t.co/ue2y282kAn pic.twitter.com/EEeBeTBw9n— Binary Option Europe ❇️ (@BinaryOptionEU) 29 ноября 2018 г.
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