В Италии задержан взявший в заложники 20 человек

Хулигана передали врачам-психиатрам

Полиция освободила людей, которых захватил злоумышленник в центре занятости в итальянском городе Фьюджи.

По информации Sputnik News, захватчиком оказался 28-летний мужчина, имевший проблемы с психикой. Он не был вооружен. Сейчас его отправили в психиатрическую больницу.