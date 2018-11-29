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В Москве маршрутка столкнулась с грузовиком

В аварии пострадали пассажиры

Оперативные службы оказывают помощь людям, попавшим в ДТП на юго-востоке столицы.

По данным Telegram-канала Mash, не менее 11 человек пострадали в аварии, в том числе трое детей, одному из них всего лишь год. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. К месту происшествия вылетел вертолет.


Валентина МАЙОРОВА
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