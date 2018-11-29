В Подмосковье горит химзавод

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На территории химического завода "Воскресенские минеральные удобрения" случился пожар в четверг, 29 ноября. Возгорание произошло в строении градирни. Информации о пострадавших нет.
Как сообщает местный пожарно-спасательный гарнизон, сейчас спецслужбы пытаются локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на соседние здания.
Жительница Воскресенска рассказала интернет-порталу "Подмосковье сегодня", что из завода валит густой темный дым. Она также слышала громкие хлопки, похожие на запуск петард. Впрочем, спасатели уверяют, что населению ничего не угрожает.
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