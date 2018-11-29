Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье горит химзавод

Очевидцы слышали взрывы и хлопки на предприятии

На территории химического завода "Воскресенские минеральные удобрения" случился пожар в четверг, 29 ноября. Возгорание произошло в строении градирни. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает местный пожарно-спасательный гарнизон, сейчас спецслужбы пытаются локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на соседние здания. 

Жительница Воскресенска рассказала интернет-порталу "Подмосковье сегодня", что из завода валит густой темный дым. Она также слышала громкие хлопки, похожие на запуск петард. Впрочем, спасатели уверяют, что населению ничего не угрожает. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Меркель велела Порошенко взяться за ум

Отправлять на защиту Незалежной военный флот в Берлине считают преждевременным

Месть за С-300: Израиль ударит по "Северному потоку-2"

Святая земля поспорит с Россией за европейский рынок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей