В Подмосковье горит химзавод

Очевидцы слышали взрывы и хлопки на предприятии

На территории химического завода "Воскресенские минеральные удобрения" случился пожар в четверг, 29 ноября. Возгорание произошло в строении градирни. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает местный пожарно-спасательный гарнизон, сейчас спецслужбы пытаются локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на соседние здания.

Жительница Воскресенска рассказала интернет-порталу "Подмосковье сегодня", что из завода валит густой темный дым. Она также слышала громкие хлопки, похожие на запуск петард. Впрочем, спасатели уверяют, что населению ничего не угрожает.