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В Москве горит жилой дом

Спасатели эвакуируют людей

В одной из квартир девятиэтажного дома напротив Большого цирка на Вернадского произошло возгорание вечером в четверг, 29 ноября. Пожарные выводят жителей из опасного подъезда в целях безопасности. Информации о пострадавших нет.

Известно, что представители спецслужбы спасли от огня 7 человек, в том числе ребенка. Открытое горение на шестом этаже удалось быстро локализовать. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС на своей официальной странице в Twitter. 

Полина ИВАНОВА
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