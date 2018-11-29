В Москве горит жилой дом

Спасатели эвакуируют людей

В одной из квартир девятиэтажного дома напротив Большого цирка на Вернадского произошло возгорание вечером в четверг, 29 ноября. Пожарные выводят жителей из опасного подъезда в целях безопасности. Информации о пострадавших нет.

Известно, что представители спецслужбы спасли от огня 7 человек, в том числе ребенка. Открытое горение на шестом этаже удалось быстро локализовать. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС на своей официальной странице в Twitter.