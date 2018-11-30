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В Челябинске произошла страшная авария

Причиной ДТП стала неисправность грузового автомобиля

Три грузовика и легковая машина столкнулись на дороге в Челябинске, погибли 5 человек.

По сообщению Telegram-канала "112", несчастье случилось из-за оторвавшегося прицепа грузового "КамАЗа", вылетевшего на встречную полосу.

Валентина МАЙОРОВА
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