В Челябинске произошла страшная авария

Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
151 новости
Три грузовика и легковая машина столкнулись на дороге в Челябинске, погибли 5 человек.
По сообщению Telegram-канала "112", несчастье случилось из-за оторвавшегося прицепа грузового "КамАЗа", вылетевшего на встречную полосу.
Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях
Вокруг американского президента разворачивается новый скандал