В Керчи случилось ЧП

На мебельном складе произошел крупный пожар

Площадь возгорания составляет около 300 кв. метров.

"На месте работают подразделения пожарно-спасательных частей 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым", – говорится на сайте ГУ МЧС России по республике Крым.



Очевидцы сообщают о клубах черного дыма, поднимающихся над городом.

Пожар к этой минуте удалось частично локализовать, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на МЧС.

Пострадавших, к счастью, нет.



