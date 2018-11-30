В Керчи случилось ЧП

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Площадь возгорания составляет около 300 кв. метров.
"На месте работают подразделения пожарно-спасательных частей 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым", – говорится на сайте ГУ МЧС России по республике Крым.
Очевидцы сообщают о клубах черного дыма, поднимающихся над городом.
Пожар к этой минуте удалось частично локализовать, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на МЧС.
Пострадавших, к счастью, нет.
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