Туристка из России умерла на Гоа

Пострадавшую подвело сердце

Печальная участь постигла наших отдыхающих в Индии. 35-летняя россиянка не вернулась с отдыха.

Врачи заключили, что у нее был сердечный приступ, однако истинную причину еще предстоит узнать правоохранителям. Они подробнее расспросят о произошедшем мужа женщины. Для этого российское посольство выделило ему переводчика, поскольку мужчина не владеет английским.

О смерти туристки на Гоа сообщило диппредставительство РФ, пишет The Times of India. Известно, что на курорте пострадавшая пробыла 15 дней. 27 ноября она почувствовала себя плохо. Ночью ее отправили в больницу, где через несколько часов она ушла из жизни.