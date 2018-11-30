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Туристка из России умерла на Гоа

Фото: www.globallookpress.com
Пострадавшую подвело сердце

Печальная участь постигла наших отдыхающих в Индии. 35-летняя россиянка не вернулась с отдыха. 

Врачи заключили, что у нее был сердечный приступ, однако истинную причину еще предстоит узнать правоохранителям. Они подробнее расспросят о произошедшем мужа женщины. Для этого российское посольство выделило ему переводчика, поскольку мужчина не владеет английским. 

О смерти туристки на Гоа сообщило диппредставительство РФ, пишет The Times of India. Известно, что на курорте пострадавшая пробыла 15 дней. 27 ноября она почувствовала себя плохо. Ночью ее отправили в больницу, где через несколько часов она ушла из жизни.

Оксана ПОДТУРКИНА
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