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В Подмосковье двух школьниц спасли от страшной гибели

Девочки чудом остались целы

В Химках две шестиклассницы захотели погулять по льду и поиграть в снежки на канале им. Москвы. Ученицы едва не упали в ледяную воду, но сотрудники МБУ "ХимСпас" вовремя вернули их на берег.

Пытаясь найти подходящее место, школьницы дошли до середины водоема и чуть не провалилась под лед, под которым наблюдалось сильное течение. Их заметили спасатели и доставили на базу.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", они вызвали родителей девочек. А юные исследовательницы канала пообещали никогда больше не заходить не лед. 

Полина ИВАНОВА
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