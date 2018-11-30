Трагедия в Удмуртии: погибли две женщины и ребенок

Местные жительницы моментально скончались от полученных травм

Город Глазов потрясла страшная история в пятницу, 30 ноября. Трое человек умерли, упав с крыши двенадцатиэтажки. Ни у кого из них не было шансов выжить.

Как сообщает СК по Удмуртской области, пенсионерка, ее дочь и маленькая внучка выпали из чердачного помещения дома, неподалеку от которого проживали.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Как передает агентство "ФедералПресс", местной полиции помогут коллеги из Ижевска. Детали инцидента выясняются.