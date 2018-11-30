В Петербурге чудом спасли провалившуюся под лед девушку

Вовремя подоспели прохожие

ЧП произошло на Финском заливе. В парке 300-летия Санкт-Петербурга девушка выгуливали собаку, которая бросилась в воду.

Хозяйка поспешила на помощь и сама попала в ледяную ловушку. В итоге обеих пришлось вызволять очевидцам происходящего.

Спасательная операция попала на видео, которое выложили в паблик соцсети ВКонтакте "Лахта Онлайн". Его автор также участвовал в процессе.

Лед на водоемах Северной столицы и Ленобласти еще слишком хрупкий, предупреждает региональное МЧС и запрещает на него выходить, отмечает FlashNord.







