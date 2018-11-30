Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Петербурге чудом спасли провалившуюся под лед девушку

Вовремя подоспели прохожие

ЧП произошло на Финском заливе. В парке 300-летия Санкт-Петербурга девушка выгуливали собаку, которая бросилась в воду.

Хозяйка поспешила на помощь и сама попала в ледяную ловушку. В итоге обеих пришлось вызволять очевидцам происходящего. 

Спасательная операция попала на видео, которое выложили в паблик соцсети ВКонтакте "Лахта Онлайн". Его автор также участвовал в процессе.

Лед на водоемах Северной столицы и Ленобласти еще слишком хрупкий, предупреждает региональное МЧС и запрещает на него выходить, отмечает FlashNord



Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы обнаружили виновного в сдаче Крыма

Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях

Терпению есть предел: Киев вывел Захарову из себя

Россия ответит на действия украинских властей, но не зеркально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей