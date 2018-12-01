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В Омской области произошло ЧП с поездом

В вагонах была военная техника

На границе Омской и Тюменской областей с рельсов сошли вагоны грузового поезда. В результате никто не пострадал.

Отмечается, что поезд перевозил военную технику на ремонт. На месте продолжают работать специальные службы. Из-за ЧП задерживаются многие пассажирские составы, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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