В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП

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В Таймырском районе Красноярского края микроавтобус с детьми врезался в стоящий на дороге КамАЗ. В результате погибло 2 человека.
В Минздраве региона рассказали, что пострадавшие дети находятся в больнице. Им оказывают необходимую помощь, передает РИА "Новости".
Выясняются причины происшествия.
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