В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП

Погибли два человека

В Таймырском районе Красноярского края микроавтобус с детьми врезался в стоящий на дороге КамАЗ. В результате погибло 2 человека.

В Минздраве региона рассказали, что пострадавшие дети находятся в больнице. Им оказывают необходимую помощь, передает РИА "Новости".

Выясняются причины происшествия.