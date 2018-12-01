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В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП

Погибли два человека

В Таймырском районе Красноярского края микроавтобус с детьми врезался в стоящий на дороге КамАЗ. В результате погибло 2 человека.

В Минздраве региона рассказали, что пострадавшие дети находятся в больнице. Им оказывают необходимую помощь, передает РИА "Новости".

Выясняются причины происшествия. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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