В Одессу прибыл радиоактивный груз

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В Одесском порту в одном из контейнеров с грузом нашли радиоактивный материал. Отмечается, что излучения превысили естественный фон в 10 раз.
Местное издание "Таймер" сообщило, что опасный груз уже доставили на отдельную доставку. Специалисты тщательно изучат контейнер.
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