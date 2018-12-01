В Одессу прибыл радиоактивный груз

Что находится внутри контейнера неизвестно

В Одесском порту в одном из контейнеров с грузом нашли радиоактивный материал. Отмечается, что излучения превысили естественный фон в 10 раз.

Местное издание "Таймер" сообщило, что опасный груз уже доставили на отдельную доставку. Специалисты тщательно изучат контейнер.