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В Керченском проливе произошло новое ЧП

Фото: www.globallookpress.com/ Nicolas Economou
В этот раз обошлось без Украины

В Керченском проливе грузовое судно "Леди Мария" под флагом Тонго сделало неудачный маневр и в результате врезалось в пришвартованное судно "Азов Конкорд", принадлежащее Мальте. Об этом передает Telegram-канал "Карточный домик: Россия".

Информации о пострадавших, а также о полученных повреждениях нет. К месту отправились спасательные службы.

Напомним, что 25 ноября три украинских судна нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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