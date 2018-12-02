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В Керчи в жилом доме взорвался газ

Один человек пострадал

ЧП случилось утром в здании на улице Генерала Петрова.

Хлопок газа произошел на девятом этаже жилого дома. По предварительным данным, пострадал один человек.

Сейчас на месте происшествия работают 18 сотрудников экстренных служб, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым. Причины взрыва пока неизвестны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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