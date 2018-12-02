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ЧП случилось утром в здании на улице Генерала Петрова.
Хлопок газа произошел на девятом этаже жилого дома. По предварительным данным, пострадал один человек.
Сейчас на месте происшествия работают 18 сотрудников экстренных служб, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым. Причины взрыва пока неизвестны.
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