В Москве на женщину напали с ножом

Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
151 новости
Неизвестный атаковал женщину в метро – на станции "Лубянка". В результате она получила множественные ранения. Сейчас пострадавшая в реанимации. Нападение произошло накануне вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский главк полиции.
Заведено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В ФРГ хотят поставить Россию на место
Гражданин Незалежной "пересмотрел" телевизор