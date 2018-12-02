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В Москве на женщину напали с ножом

Пострадавшая в реанимации

Неизвестный атаковал женщину в метро – на станции "Лубянка". В результате она получила множественные ранения. Сейчас пострадавшая в реанимации. Нападение произошло накануне вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский главк полиции.

Заведено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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