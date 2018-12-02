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В Грузии задержали группу украинцев

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Спецоперацию провели в тбилисском отеле "Алианс"

Въехавших в гостиницу 27 ноября четверых граждан Незалежной и одного гражданина Грузии задержали сегодня утром, передает грузинский "Первый канал".

Один из задержанных, Лука Чхетиа, по предварительным данным, участвовал в боях на Донбассе, отмечает Sputnik Грузия.

МВД страны в беседе с РИА Новости прокомментировали случившееся. По последней информации, задержаны семеро украинцев.

 "В Тбилиси на улице Лихаури задержаны семеро граждан Украины по 3 и 6 статье 236 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение и хранение группой огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывных устройств", – говорится в сообщении.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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