В Подмосковье зверски расправились с женщиной

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В городе Пересвет в Сергиево-Посадском районе местные жители решили выпить, но, опьянев, поругались. В результате ссоры мужчина набросился на свою сожительницу и обезглавил ее.
Как передает местное отделение СК РФ, сотрудники правоохранительных органов, обнаружив тело жертвы в ее квартире, возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", подозреваемого уже задержали, во время допроса он рассказал о конфликте с женщиной. В ближайшее время обвиняемого отправят под стражу.
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