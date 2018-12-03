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В Подмосковье зверски расправились с женщиной

Обычное семейное застолье привело к жуткой трагедии

В городе Пересвет в Сергиево-Посадском районе местные жители решили выпить, но, опьянев, поругались. В результате ссоры мужчина набросился на свою сожительницу и обезглавил ее.

Как передает местное отделение СК РФ, сотрудники правоохранительных органов, обнаружив тело жертвы в ее квартире, возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", подозреваемого уже задержали, во время допроса он рассказал о конфликте с женщиной. В ближайшее время обвиняемого отправят под стражу. 

Полина ИВАНОВА
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