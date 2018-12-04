Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Свердловской области произошла авиакатастрофа

Во дворы жилых домов упал мотодельтаплан

Летательный аппарат "Апогей-16" рухнул на Урале во вторник, 4 декабря. Пилот мотодельтаплана погиб в результате крушения. Пострадавшего пассажира с травмами разной степени тяжести доставили в больницу в Нижнем Тагиле.

Об аварии сообщил СК РФ на своей официальной странице в Twitter. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и проводят необходимые экспертизы. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Провокация или нет: НАТО найдет виновника Керченского конфликта

Выработать единый ответ надеются США

Вот это перегар: Порошенко довел женщину до обморока

Украинцев продолжает валить с ног то ли природный магнетизм лидера Незалежной, то ли что-то другое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей