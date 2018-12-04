В Свердловской области произошла авиакатастрофа

Во дворы жилых домов упал мотодельтаплан

Летательный аппарат "Апогей-16" рухнул на Урале во вторник, 4 декабря. Пилот мотодельтаплана погиб в результате крушения. Пострадавшего пассажира с травмами разной степени тяжести доставили в больницу в Нижнем Тагиле.

Об аварии сообщил СК РФ на своей официальной странице в Twitter. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и проводят необходимые экспертизы.