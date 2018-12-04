В Москве загорелось здание Минобороны

Экстренные службы работают на месте происшествия

В помещении Минобороны РФ, расположенном на Хорошёвском шоссе на севере столицы, во вторник, 4 декабря, произошло задымление. Об этом сообщает "Говорит Москва". На место сразу выехали пожарные.

Информацию подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях московского управления МЧС.

Подробностей происшествия не приводится.







