В Москве загорелось здание Минобороны

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В помещении Минобороны РФ, расположенном на Хорошёвском шоссе на севере столицы, во вторник, 4 декабря, произошло задымление. Об этом сообщает "Говорит Москва". На место сразу выехали пожарные.
Информацию подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях московского управления МЧС.
Подробностей происшествия не приводится.
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