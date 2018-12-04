Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Юный чемпион по гандболу умер в день рождения

Подростку только исполнилось 17 лет

В Москве, на юге города, погиб молодой спортсмен. Он выпал с балкона и скончался от полученных травм.

Как сообщает Telegram-канал Mash, неизвестно, что послужило причиной трагедии. 

Молодой человек стал чемпионом Москвы по гандболу среди юниоров в 2015 году. Спортсмен подавал большие надежды и мог построить успешную карьеру.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Провокация или нет: НАТО найдет виновника Керченского конфликта

Выработать единый ответ надеются США

Вот это перегар: Порошенко довел женщину до обморока

Украинцев продолжает валить с ног то ли природный магнетизм лидера Незалежной, то ли что-то другое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей