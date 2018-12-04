Юный чемпион по гандболу умер в день рождения

Подростку только исполнилось 17 лет

В Москве, на юге города, погиб молодой спортсмен. Он выпал с балкона и скончался от полученных травм.

Как сообщает Telegram-канал Mash, неизвестно, что послужило причиной трагедии.

Молодой человек стал чемпионом Москвы по гандболу среди юниоров в 2015 году. Спортсмен подавал большие надежды и мог построить успешную карьеру.

