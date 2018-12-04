В Москве срочно эвакуируют вокзалы

В городские службы поступили новые анонимные звонки об угрозах взрыва

Неизвестные лица сообщили о новых местах, где заложены бомбы.



Как сообщает источник ТАСС, из-за звонков спасатели эвакуировали девять городских вокзалов – Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий и Курский.

По его словам, расписание поездов пригородного и дальнего следования не претерпит изменений.