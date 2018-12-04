В Москве срочно эвакуируют вокзалы

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Неизвестные лица сообщили о новых местах, где заложены
бомбы.
Как сообщает источник ТАСС, из-за звонков спасатели эвакуировали девять городских вокзалов – Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий и Курский.
По его словам, расписание поездов пригородного и дальнего следования не претерпит изменений.
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