В Подмосковье произошла массовая авария

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Один человек погиб в ДТП на Симферопольском шоссе 4 декабря.
"Газель" ехала в крайнем левом ряду, когда сломалась, а Renault Logan в нее влетел. Ушел под "Газель". Водитель Renault сразу погиб, других пострадавших нет", – рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" очевидец аварии.
Чтобы вытащить погибшего из искореженного автомобиля, сотрудникам оперативных служб пришлось распиливать Renault Logan.
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