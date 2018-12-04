В Подмосковье произошла массовая авария

Один из водителей умер в результате инцидента

Один человек погиб в ДТП на Симферопольском шоссе 4 декабря.

"Газель" ехала в крайнем левом ряду, когда сломалась, а Renault Logan в нее влетел. Ушел под "Газель". Водитель Renault сразу погиб, других пострадавших нет", – рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" очевидец аварии.

Чтобы вытащить погибшего из искореженного автомобиля, сотрудникам оперативных служб пришлось распиливать Renault Logan.