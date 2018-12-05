С оружием наперевес: сбежавший охранник мчится в Москву

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Некий Юрий трудился на стратегическом объекте во Владимирской области. Однако вечером 4 декабря он неожиданно покинул свое рабочее место, взял автомат Калашникова и 60 патронов и поехал в столицу.
Сотрудники правоохранительных органов, как передает телеканал "РЕН ТВ", разыскивают сотрудника ВОХР, который был одет в серую камуфляжную форму. Сообщается, что он едет в Москву на машине ВАЗ-2108. Какие цели преследует мужчина, неизвестно.
Киев серьезно взялся за военнослужащих из РФ по делу о "Керченской Цусиме"
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