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С оружием наперевес: сбежавший охранник мчится в Москву

Полиция пытается остановить опасного сотрудника военизированной охраны

Некий Юрий трудился на стратегическом объекте во Владимирской области. Однако вечером 4 декабря он неожиданно покинул свое рабочее место, взял автомат Калашникова и 60 патронов и поехал в столицу.

Сотрудники правоохранительных органов, как передает телеканал "РЕН ТВ", разыскивают сотрудника ВОХР, который был одет в серую камуфляжную форму. Сообщается, что он едет в Москву на машине ВАЗ-2108. Какие цели преследует мужчина, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА
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