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В Анапе произошел взрыв

Фото: www.globallookpress.com
Боеприпас подорвали в Черном море

Рядом с детским санаторием "Бимлюк" на популярном курорте нашли якорную мину времен Великой Отечественной войны.

Об опасной находке немедленно сообщили в полицию. Правоохранители оцепили близлежащую территорию, а затем специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска подорвали мину в водах Черного моря, передает Пятый канал.

Валентина МАЙОРОВА
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