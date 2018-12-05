Нибиру
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Рядом с детским санаторием "Бимлюк" на популярном курорте нашли якорную мину времен Великой Отечественной войны.
Об опасной находке немедленно сообщили в полицию. Правоохранители оцепили близлежащую территорию, а затем специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска подорвали мину в водах Черного моря, передает Пятый канал.
Киев серьезно взялся за военнослужащих из РФ по делу о "Керченской Цусиме"
Официально их судьба еще не решена, но место в порту им выделили соответствующее