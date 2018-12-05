Боеприпас подорвали в Черном море

Рядом с детским санаторием "Бимлюк" на популярном курорте нашли якорную мину времен Великой Отечественной войны.

Об опасной находке немедленно сообщили в полицию. Правоохранители оцепили близлежащую территорию, а затем специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска подорвали мину в водах Черного моря, передает Пятый канал.