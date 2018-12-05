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В Петербурге эвакуировали торговый центр

Работа магазинов была восстановлена

Из петербургского ТРК "Мега Дыбенко" вывели посетителей и персонал – около 16 часов в здании прозвенела пожарная сигнализация. 

Официальных подтверждений о пожаре на территории ТЦ не было, отмечает FlashNord

"Эвакуировали посетителей самой "ИКЕИ". Сработали датчики дыма, но возгорания не было. Через десять минут все посетители смогли вернуться в магазин", – сообщили порталу 47news в пресс-службе компании "ИКЕА".

Однако по информации 78.ru, люди пробыли на улице около 40 минут. В настоящее время торговый центр работает в обычном режиме.

Валентина МАЙОРОВА
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