В Петербурге эвакуировали торговый центр

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Из петербургского ТРК "Мега Дыбенко" вывели посетителей и персонал – около 16 часов в здании прозвенела пожарная сигнализация.
Официальных подтверждений о пожаре на территории ТЦ не было, отмечает FlashNord.
"Эвакуировали посетителей самой "ИКЕИ". Сработали датчики дыма, но возгорания не было. Через десять минут все посетители смогли вернуться в магазин", – сообщили порталу 47news в пресс-службе компании "ИКЕА".
Однако по информации 78.ru, люди пробыли на улице около 40 минут. В настоящее время торговый центр работает в обычном режиме.
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Официально их судьба еще не решена, но место в порту им выделили соответствующее