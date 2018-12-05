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На подмосковной дороге загорелась фура

Водитель бросился тушить охваченный огнем грузовик

В Лыткарино мужчина едва не погиб, пытаясь самостоятельно справиться с горящей грузовой машиной.

"Я проходила мимо и вызывала пожарных. Водитель бегал вокруг горящей машины, очень рвался к ней, пытался тушить. К счастью, девушка крепко держала его. А грузовик сгорел как спичка", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" очевидец происшествия.

Сообщается, что пострадавших нет. По предварительным данным, в двигателе фуры во время движения вспыхнула проводка.

Валентина МАЙОРОВА
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