На подмосковной дороге загорелась фура

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В Лыткарино мужчина едва не погиб, пытаясь самостоятельно справиться с горящей грузовой машиной.
"Я проходила мимо и вызывала пожарных. Водитель бегал вокруг горящей машины, очень рвался к ней, пытался тушить. К счастью, девушка крепко держала его. А грузовик сгорел как спичка", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" очевидец происшествия.
Сообщается, что пострадавших нет. По предварительным данным, в двигателе фуры во время движения вспыхнула проводка.
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