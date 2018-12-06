Спецслужбы проводят поисково-спасательную операцию

Два самолета США – бомбардировщик F/A-18 и заправщик КС-130 – врезались друг в друга в ночь на четверг, 6 декабря, над побережьем Японии. Воздушные судна взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни, чтобы провести плановый учебный полет. Что послужило причиной аварии, не сообщается.

Официально неизвестно, сколько человек находилось в небе. Корреспондент телеканала CBS Мэри Уолш заверила на своей странице в Twitter, что в истребителе было два пилота, на борту заправщика – пять человек.

Двух летчиков спасли силы самообороны Японии. Об этом сообщает телеканал ABC.