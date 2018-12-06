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На трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная около станицы
Некрасовская столкнулись легковушка ВАЗ-2114 и автомобиль скорой помощи.
Об этом рассказали в главе МВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла рано утром, примерно в 6:00 на 9-м километре дороги.
"В результате ДТП на месте погибли 6 человек, находящиеся в автомобиле Ваз, среди которых двое детей. Так же госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое сотрудников скорой помощи и ещё один пассажир легкового автомобиля", – говорится в сообщении.
В результате происшествия движение на трассе оказалось затруднено.
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