Жертвами ДТП стали несколько человек

На трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная около станицы Некрасовская столкнулись легковушка ВАЗ-2114 и автомобиль скорой помощи.



Об этом рассказали в главе МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла рано утром, примерно в 6:00 на 9-м километре дороги.

"В результате ДТП на месте погибли 6 человек, находящиеся в автомобиле Ваз, среди которых двое детей. Так же госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое сотрудников скорой помощи и ещё один пассажир легкового автомобиля", – говорится в сообщении.

В результате происшествия движение на трассе оказалось затруднено.