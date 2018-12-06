На месте инцидента разворачивается настоящая драма

Старшеклассник пронес в учебное заведение в Жулебино длинный нож утром 6 декабря. Сейчас подросток сидит в одном из помещений со стеклянными дверьми и читает книгу. Он никого не пускает и предупреждает, что убьет себя, если кто-то попытается к нему войти.

11:06. Полиция забрала юношу в присутствии родителей. Об этом со ссылкой на спецслужбы сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

10:58. Один из учеников распространил слух, написав в школьном чате популярного мессенджера, что по юноше с ножом готовиться работать снайпер. Однако, как передает Telegram-канал "Караульный", полиция опровергла эту информацию. Подросток представляет опасность только для самого себя. Представитель ведомства заявил, что никаких снайперов нет, со школьником ведут переговоры. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить его мотивы и уговорить сдать нож.

10:43. По информации Telegram-канала "360", полицейские начали переговоры со школьником.

10:42. В учебное заведение приехала и мама юноши, она попыталась попасть к нему в помещение, но он не пустил ее, пообещав покончить с собой. Сообщается, что подросток живет с родительницей и отчимом, его отец – сотрудник правоохранительных органов.

10:36. Школьников и преподавателей срочно выводят из школы, куда приехали психолог и сотрудники ФСБ.

10:30. Как сообщает Telegram-канал Mash, сначала охрана, заподозрившая неладное, изолировала подростка в раздевалке, но тот смог сбежать. После этого молодой человек начал угрожать учителям, а потом закрылся в одной из комнат.

По словам одноклассников, подросток – нелюдимый и замкнутый человек. В школе с ним регулярно общался психолог, но при этом агрессии ученик никогда не проявлял.

Примечательно, что стрелок, который устроил бойню в керченском колледже 17 октября 2018-го, также был необщительным юношей. У него не было друзей. В день трагедии он устроил взрыв в столовой учебного заведения, а также расстрелял студентов и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате его действий погибли 20 человек, более 50 – пострадали.