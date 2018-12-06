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В Подмосковье сгорел дом известного юмориста

Фото: www.globallookpress.com
Звезды выразили сочувствие своему коллеге

В городе Пушкино в особняке заслуженного артиста России Николая Бандурина произошел пожар.

"Горит мой дом. Все живы. Ура", – невесело пошутил Бандурин в своем блоге Instagram. Коллеги по эстрадному цеху и подписчики куплетиста наперебой бросились утешать его.

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Горит мой дом. Всё живы. Ура

Публикация от Николай Бандурин (@nikolaibandurin)

"Какой кошмар.....", – написал Денис Клявер. "Держись! Чем помочь?" – поинтересовался продюсер Андрей Эйхфус (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

С огнем боролись 23 сотрудника МЧС и 6 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства ЧП сейчас выясняются, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Валентина МАЙОРОВА
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