В Подмосковье сгорел дом известного юмориста

Звезды выразили сочувствие своему коллеге

В городе Пушкино в особняке заслуженного артиста России Николая Бандурина произошел пожар.

"Горит мой дом. Все живы. Ура", – невесело пошутил Бандурин в своем блоге Instagram. Коллеги по эстрадному цеху и подписчики куплетиста наперебой бросились утешать его.

"Какой кошмар.....", – написал Денис Клявер. "Держись! Чем помочь?" – поинтересовался продюсер Андрей Эйхфус (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

С огнем боролись 23 сотрудника МЧС и 6 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства ЧП сейчас выясняются, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".