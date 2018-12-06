В Подмосковье сгорел дом известного юмориста

Нибиру
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В городе Пушкино в особняке заслуженного артиста России Николая Бандурина произошел пожар.
"Горит мой дом. Все живы. Ура", – невесело пошутил Бандурин в своем блоге Instagram. Коллеги по эстрадному цеху и подписчики куплетиста наперебой бросились утешать его.
"Какой кошмар.....", – написал Денис Клявер. "Держись! Чем помочь?" – поинтересовался продюсер Андрей Эйхфус (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
С огнем боролись 23 сотрудника МЧС и 6 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства ЧП сейчас выясняются, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Американский корабль устроил провокацию вблизи от Владивостока
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